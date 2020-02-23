Instagram добавил функцию совместного просмотра фото

К сожалению, эпидемия коронавируса оставляет свой негативный след и на нашей жизни. Карантин не дает пользователям полностью насладиться благами цивилизации и техническими инновациями, поэтому сейчас приходится находиться дома. Это не совсем удобно, даже общаясь с друзьями в социальных сетях. Но для того, чтобы скрасить это, разработчики Instagram встроили в приложение возможность не только общаться с помощью видеозвонков, но и на безопасном расстоянии просматривать интересные посты из ленты.

Теперь, во время звонка, собеседник без проблем может показать интересный для него пост вам. Причем этот пост будет выводиться на весь экран смартфона. Более того, дабы еще больше не вводить в панику пользователей фейковыми новостями о коронавирусе, Instagram начал борьбу с этим явлением. Так, в результатах поиска будет выдаваться всевозможная информация о болезни, приправленная только проверенными ссылками.

Но и это еще не все, чем может порадовать пользователей последнее обновление. В качестве бонуса может служить и напоминание о том, что нельзя в данный момент покидать свое жилище. Для этих целей служит стикер, на котором написано: «Stay Home». Это ведь не обычный призыв, это то, что сейчас должен делать каждый, дабы избежать возможного заражения.