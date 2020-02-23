Instagram добавил функцию совместного просмотра фото
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Новости

Instagram добавил функцию совместного просмотра фото

К сожалению, эпидемия коронавируса оставляет свой негативный след и на нашей жизни. Карантин не дает пользователям полностью насладиться благами цивилизации и техническими инновациями, поэтому сейчас приходится находиться дома. Это не совсем удобно, даже общаясь с друзьями в социальных сетях. Но для того, чтобы скрасить это, разработчики Instagram встроили в приложение возможность не только общаться с помощью видеозвонков, но и на безопасном расстоянии просматривать интересные посты из ленты.

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Теперь, во время звонка, собеседник без проблем может показать интересный для него пост вам. Причем этот пост будет выводиться на весь экран смартфона. Более того, дабы еще больше не вводить в панику пользователей фейковыми новостями о коронавирусе, Instagram начал борьбу с этим явлением. Так, в результатах поиска будет выдаваться всевозможная информация о болезни, приправленная только проверенными ссылками.

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Но и это еще не все, чем может порадовать пользователей последнее обновление. В качестве бонуса может служить и напоминание о том, что нельзя в данный момент покидать свое жилище. Для этих целей служит стикер, на котором написано: «Stay Home». Это ведь не обычный призыв, это то, что сейчас должен делать каждый, дабы избежать возможного заражения.

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