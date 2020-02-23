Мобильные операторы России сделали доступ к звонкам и интернету с нулевым балансом
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Новости

Мобильные операторы России сделали доступ к звонкам и интернету с нулевым балансом

В связи пандемии нового коронавируса и карантина, мобильные операторы по всей России договорились не ограничивать звонки и выход в интернет, даже если у абонента нет денег на счете.

Но услуги оплатить всё равно придётся, но спустя время. Билайн создал услугу отсроченного платежа на месяц с лимитом от 250 до 1 тысячи рублей, аналогичные предложение уже есть у МТС, МегаФона и Tele2.

Абоненты МТС смогут бесплатно звонить на телефоны горячих линий из любой точки мира, авиаперевозчиков и посещать сайты важных сервисов.

В МегаФон смогут пользоваться СМС, а также заходить на образовательные и развлекательные сервисы.

Tele2 сделали бесплатные звонки на горячие линии связанные с коронавирусом, а также посещать сайт стопкоронавирус.рф и пользоваться мессенджерами из любой точки мира.

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