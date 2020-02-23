Роспотребнадзор рекомендует дезинфицировать смартфон для защиты от коронавируса
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Роспотребнадзор рекомендует дезинфицировать смартфон для защиты от коронавируса

Коронавирус COVID-19 коснулся непосредственно нас и наших гаджетов, поэтому соблюдение гигиены – основополагающая здоровья. И касается это не только личной гигиены, но и гигиены наших устройств. В связи с распространением этой коварной болезни, появились предписания Роспотребнадзора, связанные с тем, как нужно обрабатывать свой личный смартфон.

Смартфон может быть рассадником не только переносчиком возбудителей гриппа и других респираторных инфекций, но и самого COVID-19, то есть, коронавируса. Чтобы остаться нетронутым это страшной инфекцией, стоит предпринимать ряд мер. Так, рекомендуется после каждого посещения публичного места скопления большого количества людей протирать ваш девайс салфеткой с дезинфицирующим раствором.

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Обязательным предписанием является извлечение смартфона из чехла, так как именно под чехлом могут остаться возбудители коронавируса и других инфекций. Лучше же вообще перестать пользоваться чехлом. Важность этой процедуры обусловлена тем, что смартфон очень часто соприкасается с лицом человека и наибольше подверженными для проникновения вируса внутрь органов: носом и ртом.

Не следует забывать и о гигиене рук, которые в обязательном порядке нужно мыть сразу же после посещения людных мест и туалета в течение 20 секунд минимум. Если нет такой возможности, можно воспользоваться влажными салфетками на спиртовой основе. Есть также неплохой вариант использования антисептика «Хлоргексидина», который хоть и предназначен в основном для борьбы с бактериями. В общем, следуйте предписаниям и будьте здоровы.

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