Infinix Hot 60 5G+ с ИИ-кнопкой выйдет 11 июля

Infinix официально анонсировала скорый запуск своего нового смартфона Hot 60 5G+, главной фишкой которого станет ИИ-кнопка (One Tap AI Button). Страница устройства появилась на индийском сайте компании.

ИИ-кнопка расположится на правой грани под качелькой громкости и кнопкой питания. Она поддерживает однократное, двойное и длительное нажатие, и может быть настроена для работы с более чем 30 приложениями. В частности, ее можно использовать для активации голосового помощника Folax, работы с текстом, поиска и т.д.

Кроме того, Infinix раскрыла некоторые характеристики новинки: процессор MediaTek Dimensity 7020 5G, до 12 ГБ ОЗУ LPDDR5x, толщина 7,8 мм. При этом визуально смартфон похож на прошлогодний Hot 50, обзор на который вы можете почитать по ссылке.

Фото: 91mobiles

Infinix Hot 60 5G+ официально выйдет в Индии уже 11 июля и будет продаваться исключительно онлайн через Flipkart.

Изображение: GSMArena