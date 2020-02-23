ВКонтакте запустила ленту с новостями о коронавирусе

Соцсеть Вконтакте запустила отдельную новостную ленту для записей о коронавирусе. В неё попадают публикации только от проверенных источников: сообществ медиапроектов, ответственных ведомств и НКО. В ленте пользователи найдут не только актуальную информацию о COVID-19, но и подборки скидок в онлайн-сервисах, а также идеи, как провести карантин с пользой.

В мобильном приложении для iOS и Android лента с новостями о COVID-19 расположится вместе с другими тематическими лентами — в разделе «Интересное». Чтобы найти ленту в десктопной версии, нужно открыть «Новости» и кликнуть на пункт «Коронавирус» в меню справа. Также лента открывается по прямой ссылке: vk.com/feed/coronavirus

Лента станет доступна всем пользователям в ближайшее время.