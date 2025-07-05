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Продажи Jaguar обрушились на 98% на фоне провального ребрендинга

В апреле в Европе продано всего 49 автомобилей.

В апреле 2025 года Jaguar реализовал в Европе всего 49 автомобилей, что на 97,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Европейской ассоциации автопроизводителей.

В мае ситуация не лучше — спрос сократился на 93,6% в годовом сравнении. С начала года Jaguar продал на 77,8% меньше машин в Европе, чем за тот же период 2024 года.

Основной причиной обвала продаж эксперты называют прекращение выпуска автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания. Автосалоны практически опустели, поскольку новые модели с ДВС больше не поступают, а электрический флагман «новой волны» — фастбек на базе концепта Type 00 — задерживается и появится на рынке только в 2026 году.

Концепт Jaguar Type 00 Coupe

Все это подкрепляется провальным ребрендингом, который произошел в конце 2024 года. Бренд жестко раскритиковали в соцсетях и высмеяли новый фирменный стиль.

Новый логотип Jaguar

Однако изменения принесли и положительные результаты: в ноябре и декабре трафик на сайте Jaguar подскочил на 110%. Исследования с участием фокус-групп показали, что 23% опрошенных захотели узнать больше о британской марке. Кроме того, на 20% больше людей стали воспринимать Jaguar как бренд, «за продукцию которого стоит платить больше».

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Источник:
The Economic Times
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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