Полезные сервисы для полноценной самоизоляции

Сейчас настало такое время, что практически все компании перевели своих сотрудников на удалённую работу и неизвестно до какого времени всё это продлиться. Если по каким-то причинам вы не знаете, чем заняться и как организовать свою жизнь на самоизоляции, то самое время ознакомиться с полезными сервисами. Добавляйте в избранное подборку и делитесь с друзьями.

Еда

Для безопасности лучше сидеть и не выходить из дома лишний раз. Благодаря приложениям и сервисам, еду из магазина можно заказать на дом.

Сбермаркет. Активно развивающийся сервис, который предлагает заказ продуктов из «Ленты», «METRO», «Ашана», «ВкусВилла» и «Азбуки вкуса». Доставка работает в 44 городах по всей России. Продукты привезут в течение нескольких часов.

Яндекс.Лавка. Сервис соберёт продукты в срочном порядке. Обещают привезти еду за срок от 15 минут. Пока работают только в Москве, Московской области и Санкт‑Петербурге.

Ozon. Интернет-магазин предлагает практически всё. Кроме вещей, можно приобрести обычные товары: макароны, снеки, яйца, пельмени и тому подобное. Можно собрать заказ из еды и различных товаров.

Беру. Аналогичный маркетплейс, который возит еду, книги, электронику и витамины.

Goods. Интернет-площадка типа Беру и Озона от М.Видео. Также возит кофе, корм для питомцев и технику.

О’кей. Сайт магазина предлагает доставку всех позиций, что есть в супермаркете. Пока работает только в Москве, Московской области и Санкт‑Петербурге.

Перекрёсток. Интернет-магазин по доставке продуктов. Работает в Москве, Московской области и Санкт‑Петербурге.

Кино

С едой разобрались. Пока закрыты кинотеатры, можно перенести всё на экран монитора или телевизора. Сейчас есть отличная возможность посмотреть то, чего не успели из-за работы.

Netflix. Пожалуй самый популярный сервис, который обладает множеством эксклюзивов и оригинальными проектами. В российской версии предлагается пробная 30-дневная подписка.

IVI. Онлайн-кинотеатр с огромной библиотекой фильмов. Кроме сериалов и кино, можно смотреть кабельные каналы. Для новых пользователей сейчас предлагается месячная подписка за символичный 1 рубль.

Амедиатека. Ещё один крупный онлайн-кинотеатр с солидной библиотекой сериалов от HBO, FOX, Sony Pictures, ABC Studios, Showtime, ВВС и Starz. Ценник там относительно высокий, но посмотреть есть что.

КиноПоиск HD. Довольно хорошая площадка с интересными проектами. Фанаты DC оценят мультсериал Харли Квинн, а другие найдут для себя интересные фильмы. Яндекс дарит 45 дней бесплатной подписки для новых пользователей.

Книги

Если кино надоело, то можно почитать интересную книгу. Благо сейчас есть книги в электронном виде.

ЛитРес. Один из крупнейших сервисов, который имеет большую библиотеку электронных и аудиокниг. Имеет проект «ЛитРес: Библиотека», которая предоставляет удалённый доступ на 14 дней к государственной публичной библиотеки.

MyBook. Стандартная подписка сервиса даёт доступ к более 140 000 электронных книг на различных языках. Также сайт предоставляет бесплатный доступ к стандартному каталогу по промокоду STAYHOME.

Storytel. Предлагает множество аудиокниг на русском и английском языках. Можно выбрать скорость чтения, делать закладки и включать таймер для сна. Для новых пользователей открыт бесплатный доступ ко всему контенту на 30 дней.

SmartReading. Сервис предлагает не совсем книги, а из краткую выжимку с самой важной и полезной информацией. Без длинных примеров и рассуждений. До 20 апреля доступ бесплатный.

Музыка

Наконец-то добрались до музыкальных сервисов, которые предлагаются условно-бесплатными. Заодно можно оценить их между собой.

Яндекс.Музыка. Пользователю предлагается большая библиотека музыкальных композиций и подкастов. Каждый день формируется индивидуальный плей-лист, который основан на предпочтении пользователя. 45 дней бесплатно для новых пользователей.

BOOM. ВКонтакте тоже не остался в стороне и в период коронавируса продаёт трёхмесячную подписку за 1 рубль.

Пока на этом всё. Если что-то интересное появится, то обязательно обновим. Пишите в комментариях, свои варианты полезных сервисов.