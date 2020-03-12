PornHub подарил жителям Италии премиум-аккаунты из-за коронавируса

Порносайт PornHub предоставил жителям Италии премиальные аккаунты, после того, как в стране объявили карантин из-за коронавируса COVID-19.
Если зайти на сайт из Италии, то всплывает сообщение, что местные жители могут воспользоваться премиальный доступом сроком на месяц.
Также PornHub направил в итальянские больницы часть месячной выручки своей дочерней компании Modelhub, которая помогает создателям контента реализовывать.
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