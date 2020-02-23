Huami создала маску от коронавируса
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Новости

Huami создала маску от коронавируса

Компания Huami, которая выступает давним партнёром Xiaomi, представила маску для защиты от коронавируса под названием Aeri.

Ключевой особенностью носимого гаджета является фильтрующий материал, прозрачность маски и встроенная ультрафиолетовая лампа. Благодаря прозрачному материалу пользователь может пользоваться в смартфоне функцией разблокировкой по лицу.

Ультрафиолетовая лампа включается автоматически при подключении макси к зарядному устройству через USB-порт. Дезинфекция длится до 10 минут, но внешнюю часть придется очищать самостоятельно.

  • Huami Mask Concept

Фильтр прослужит до полутора месяца, после его нужно заменить на новый. По всей видимости компания планирует так зарабатывать на своём продукте. Кроме того, можно кастомизировать Aeri. Например, купить защитное стекло, установить вентилятор и множество других аксессуаров.

В заявлении компании говорится, что фильтрация маски сравнима со степенью защиты N95. Разработка аксессуара закончится через 6-12 месяцев, а вот цена маски пока неизвестна.

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