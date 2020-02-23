В России люди массово скупают бытовую технику и электронику

Компания по исследованиям GfK провела анализ по спросу на ноутбуки, смартфоны, телевизоры, бытовую технику и прочую электронику во время уселения карантина и после падения рубля в России. Аналитиками был замечен резкий подъем продаж всех перечисленных категорий. Рекордно выросли продажи ноутбуков в период с 16 по 22 марта, примерно на 138% в штуках по сравнению с прошлым годом.

Процентый подсчет роста продаж по другим категориям:

Холодильники — на 85%

Стиральные машины — на 58%

Телевизоры — на 55%

Электроплиты — на 37%

Смартфоны — на 19%

Такие скачки продаж обусловлены тем, что россияне стараются приобрести необходимую технику в ожидании повышения цен после падения рубля. Необычайно высокие продажи ноутбуков можно объяснить тем, что из-за ситуации с пандемией в стране большинство людей перешли на удаленную работу.

Андрей Срегин, старший консультант отдела исследований промышленных товаров GfK Rus, комментирует ситуацию так: «после столь высоких темпов прироста обычно следует заметное снижение спроса. Сейчас потребители ускоренно осуществляют приобретение тех товаров, которые планировали покупать позже или даже не собирались покупать/обновлять в ближайшее время».

После резкого повышения уровня продаж бытовой техники и электроники аналитики прогнозируют такой же резкий спад. Логично, что это связанно с карантином – люди не смогут купить технику прямо в магазине, а также у россиян, вероятно, закончатся отложенные средства.

Ожидается, что уже в начале апреля вырастут цены на все товары.