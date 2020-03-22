К слежке за россиянами через их смартфоны привел вирус COVID-19

Стало известно, что особое поручение Минкмосвязи дал Михаил Мишустин, глава российского правительства, в рамках которого по всей стране вышли системы слежения. Согласно источникам, слежение должно выявлять встречавшихся с зараженными COVID-19.

Новый инструмент будет работать на основе существующих сетей и данных о местоположении телефонов. Сотовые операторы предоставят эту информацию властям.

Планируется, что технология слежения сможет предупреждать россиян о контакте с больным с помощью специальных сообщений. В рассылках будет указываться необходимость самоизляции и предоставление данных в оперативные штабы субъектов российских регионов.

Такие же меры для отслеживания распространения коронавируса собираются использовать и на Западе. На днях газета The New York Times продемонстировала на основе геоданных смартфонов, как их владельцы (среди которых были и зараженные) развезли коронавирус по всей планете.

Сейчас в Штатах активно идет поиск вакцины против нового заболевания. Аналогичное заявление сделало ведомство Роспотребнадзора.