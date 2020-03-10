«Яндекс» рекомендует сотрудникам временно перейти на работу из дома

С 16 марта 2020 года «Яндекс» рекомендует сотрудникам работать удаленно, если есть возможность работать из дома. В письме компания подтвердила эту информацию. В нем говорится, «офисы будут открыты, но приходить в офис советуем только в случае реальной необходимости». Также советуют отказаться от общественного транспорта хотя бы в час-пик. «Яндекс» готов оплачивать все расходы на такси и «Яндекс.Драйв» по маршруту из офиса домой и из дома в офис.

Такой режим будет действовать неделю, затем карантин продлят по необходимости. «Яндекс» призывает к таким изменениям все офисы компании в России и мире, кроме тех офисов, где удаленно работать невозможно. Всего в компании работает не менее 10 тысяч сотрудников.

17 марта «Яндекс» будет тестировать работу сервисов видеосвязи и других инструментов, в связи с этим придется поработать всем сотрудникам один день в ситуации полного закрытия московских офисов.

На фоне распространения коронавируса Twitter, Google, Facebook, Amazon и другие компании уже попросили сотрудников работать из дома с самого начала 2020 года. Rambler Group и Mail.ru Group на такой режим пока не перешли, но уверяют, что принимают профилактические меры против вируса.

Дезинфицирующими средствами для рук и спиртовыми салфетками запаслись в Rambler Group. Также в компании чаще проводится влажная уборка, организована горячая линия для вопросов о коронавирусе и установили обеззараживающие воздух рециркуляторы.

В Mail.ru Group отправили работать удаленно сотрудников, которые недавно вернулись из стран с высоким уровнем риска. Компания так же закупила большое количество антисептиков для рук, гигиенические маски и респираторы, которые выдаются всем сотрудникам. Дополнительно в офисах установили дезинфицирующие устройства на каждом этаже.

Две недели некоторые сотрудники находятся в карантине и будут работать из дома. В компании отмечают, «даже в самом маловероятном случае необходимости полного перехода на дистанционную работу, компания операционно и технически готова через два дня стартовать в этом режиме».

В «Ситимобил» вводятся точно такие же изменения с 16 марта. Пока срок карантина обозначен до 1 апреля, при необходимости его продлят или сократят.