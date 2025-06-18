Обзор Anker Soundcore Liberty 4 Pro: наушники с экраном и отличным звуком

Наушники с экраном в кейсе уже не редкость. Anker решила пойти дальше и добавила не просто дисплей, а функции, которые действительно могут пригодиться. Сегодня у меня на обзоре беспроводные наушники Soundcore Liberty 4 Pro. Одна из их главных особенностей — это экран на кейсе. Я протестировал их в повседневной жизни и готов честно рассказать, чем они хороши, где вызывают вопросы и кому подойдут.

Характеристики Anker Soundcore Liberty 4 Pro

Модель: Soundcore Liberty 4 Pro (A3954)

Тип: внутриканальные

Звук: 2 драйвера диаметром 4,6 мм, НЧ-драйвер диаметром 10,5 мм

Диапазон частот: 14-40000 Гц

Диапазон сигнала: ≤ 10 метров

Общее количество микрофонов: 6 микрофонов (по 3 в каждом наушнике)

Шумоподавление: адаптивное, 7 сенсоров для шумоподавления с переменным углом наклона, режим прозрачности

Кодеки: AAC, LDAC, SBC

Аккумулятор: наушники — 56 мАч, зарядный кейс — 580 мАч

Автономность: без подзарядки — до 10 часов, с зарядным кейсом — до 40 часов

Интерфейсы: Bluetooth 5.3, USB Type-C

Защита: IPX5

Габариты: размер зарядного кейса — 64,5×61,5×30 мм, вес кейса — 51 г, вес наушника — 5,5 г

Цена: 14 999 ₽

Свежий взгляд

У меня на обзоре Soundcore Liberty 4 Pro в чёрном цвете. Наушники также выпускаются в белом, голубом и зелёном вариантах. Есть глянцевые и матовые версии.

Белая версия Anker Soundcore Liberty 4 Pro

Начнём с кейса. Он выглядит просто, без лишнего лоска — матовый пластик, немного скользкий, но приятный на ощупь. Отпечатки собирает, но не критично.

Крышка кейса открывается не как у большинства наушников — не откидывается, а сдвигается вперед. Поначалу непривычно, кажется, что можно сломать, но, спустя пару дней, привыкаешь.

Внутри кейса глянцевая поверхность с магнитами, которые надёжно фиксируют наушники. Под ними расположен небольшой экран. Он показывает заряд наушников и кейса, статус соединения по Bluetooth и позволяет переключать режимы шумоподавления. Есть и другие функции, о которых я расскажу позже.

Дисплей не сенсорный, управление осуществляется с помощью небольшой горизонтальной панели под крышкой кейса.

Сами наушники глянцевые. В ушах сидят уверенно и не давят. Главное подобрать амбушюры подходящего размера. При обычном использовании мне подошли стандартные, но во время активных тренировок правый наушник постоянно выскальзывал. Пришлось заменить амбушюры на другие. В комплекте есть дополнительные пять пар насадок разных размеров, что не может не радовать.

Управление простое. Треки переключаются сжатием ножек, громкость регулируется свайпами. Привык быстро. В дороге или на пробежке это действительно удобно. Нет случайных нажатий и не приходится доставать телефон.

Что касается комплектации, то помимо самих наушников и амбушюр, внутри провод USB-A на USB-C и документация. Всё стандартно, без излишеств.

В целом, дизайн Liberty 4 Pro оставил у меня скорее положительное впечатление. Сами наушники визуально не удивили, а вот кейс выглядит свежо и интересно. Хотя если бы он получил полноценный сенсорный экран, то было бы еще лучше. С другой стороны — а нужен ли он? Всё-таки скорее нет, чем да.

А вот что действительно важно, так это имеющаяся степень защиты IPX5. В наушниках можно бегать под дождём или заниматься спортом, не переживая, что влага их угробит.

Гибкая настройка

Как я уже упоминал выше, у Liberty 4 Pro есть сенсорная панель прямо на кейсе. По умолчанию управлять можно только режимами шумоподавления, но в фирменном приложении Soundcore (iOS и Android) панель можно «прокачать».

В разделе «Настройки зарядного футляра» (находится в «Дополнительных настройках» — шестеренка в правом верхнем углу) можно добавить новые функции для кейса:

Пространственное звучание — возможность переключения между режимами «музыка» (статический или с отслеживанием головы), «подкасты», «кино», «игры»

Атмосферный — возможность подстроить атмосферное давление воздуха, что может повлиять на функции шумоподавления (актуально в самолёте)

Найти устройство — запуск звукового сигнала для поиска наушников

Удалённая камера — зарядный кейс может удалённо управлять затвором камеры, если приложение «Камера» запущено на смартфоне

На главном экране приложения показывается заряд кейса и каждого наушника. Также доступны элементы управления шумоподавлением:

Окружающий шум — режим прозрачности (1-5), обычный, активное шумоподавление (6-10)

Режим «В самолёте» — возможность подстроить атмосферное давление воздуха

Защита от шума и ветра — уменьшить или устранить шумовые помехи, вызванные ветром

Вторая вкладка отвечает за настройки звука:

HearID — анализирует слух и подбирает индивидуальные параметры звучания

Пространственное звучание — режимы «музыка» (статический или с отслеживанием головы), «подкасты», «кино», «игры»

Проверка предпочтений — можно прослушать фрагменты музыкальных композиций и выбрать оптимальное для себя звучание

Пресеты эквалайзера — доступно 22 пресета

Пользовательский эквалайзер — можно вручную настроить восемь полос

Управление самими наушниками тоже можно перенастроить. В частности, есть возможность назначить действия на однократное, двойное, тройное или длительное нажатие, а также на свайпы.

В дополнительных настройках есть ряд полезных и интересных функций. Вот некоторые из них:

Удобное общение — уменьшает громкость музыки и повышает чёткость речи во время разговора

Обнаружение наушника в ухе — звук приостанавливается, когда наушник вынимается из уха, и наоборот

Адаптивная компенсация утечки звука — обнаруживает утечки звука и компенсирует их для обеспечения максимального качества звука

Безопасный уровень громкости — снижает громкость звука в наушниках в соответствии с установленным предельным уровнем

Тональный сигнал запроса — звуковой сигнал надевания наушников и уведомление о низком заряде батареи

Двойные соединения — подключение наушников к двум устройствам одновременно

Автоматическое выключение — настройка времени отключения наушников после прерывания Bluetooth-соединения со смартфоном

Виджет — возможность поставить виджет на главный экран

Так выглядит виджет на iPhone

Таким образом, через фирменное приложение можно максимально гибко настроить Liberty 4 Pro.

Звук

За звучание в Liberty 4 Pro отвечают два драйвера диаметром 4,6 мм и низкочастотный драйвер 10,5 мм. Я начал слушать наушники без настроек. Просто достал их из коробки, подключил и включил музыку в Apple Music. По умолчанию был активен профиль Soundcore Signature.

Белая версия Anker Soundcore Liberty 4 Pro

Из коробки наушники звучат хорошо. Звук насыщенный, качественный и приятный. Басы заметные, но середина слегка теряется. Я тестировал их на разной музыке — от электронной и хип-хопа до тяжёлого рока. Везде результат был стабильный и сбалансированный, что приятно.

Но при желании звучание можно легко подстроить под себя через приложение. В нём есть эквалайзер и 22 пресета. Пользователям Android доступен кодек LDAC. Со временем я немного подкорректировал звук, но уже с первого прослушивания наушники приятно удивили.

Про пространственное звучание — оно есть, но мне не зашло. Попробовал все режимы («музыка», «подкасты», «кино», «игры»), но они оставили спорные впечатления. В обычных треках создаётся ощущение «стеклянного купола». Вот если воспроизводить специальные 3D-записи, то да — ощущение глубины и широты появляется, особенно с активной опцией отслеживания положения головы. Но это, скорее, баловство.

Шумоподавление работает вполне достойно. Пробовал использовать наушники в разных условиях — дома, на улице, в транспорте. Они подавляют шум уверенно, особенно на максимальном уровне ANC. Anker заявляет, что адаптивная система активного шумоподавления анализирует окружающий шум каждые 0,3 секунды и блокирует лишние звуки, а отдельный датчик барометрического давления позволяет системе точнее подстраиваться под условия, например, в самолёте.

С передачей голоса всё нормально, но какого-то вау-эффекта от микрофона нет. Наушники просто делают свою работу. Примерно такой же результат я наблюдал и у других моделей, так что ничего выдающегося.

Автономность

Производитель обещает до 10 часов работы на одном заряде и до 40 часов вместе с кейсом. Но, как это часто бывает, реальные цифры немного скромнее. В моём случае — около 8-8,5 часов музыки без подзарядки (34-35 часов вместе с кейсом). Это при том, что я постоянно игрался с настройками — переключал шумоподавление, регулировал громкость и пробовал разные режимы звука.

Кейс поддерживает быструю зарядку. Если вдруг наушники разрядились в самый неподходящий момент, достаточно положить их в футляр на 5 минут — и можно получить ещё около 4 часов прослушивания. Выручает, когда нужно срочно куда-то бежать с музыкой в ушах. Также есть беспроводная зарядка.

Важно учитывать, что когда уровень заряда кейса опускается до 20%, он перестает заряжать наушники. Скорее всего, оставшийся заряд используется для поддержания работоспособности самого футляра и экрана на нём. Кроме того, благодаря дисплею можно заметить, что тот наушник, который вынимается первый, обычно разряжается быстрее нежели второй.

В общем, по автономности всё выглядит неплохо. Конечно, если постоянно включать максимум функций, время работы будет чуть меньше обещанного, но это нормальная история для любых наушников с активным шумодавом и дополнительными фишками.

Итого

Anker Soundcore Liberty 4 Pro — это действительно достойные наушники. У них качественное и насыщенное звучание «из коробки», хорошее активное шумоподавление, удобное управление, комфортная посадка, большой выбор поддерживаемых кодеков и широкие возможности для настройки.

Но несмотря на все плюсы, цена в 14 999 рублей вызывает вопросы. Да, наушники функциональные, да, играют хорошо, но в этом ценовом сегменте уже много сильных конкурентов, а некоторые из них предлагают чуть больше за те же деньги. Поэтому если вы не торопитесь с покупкой, стоит подождать скидок или акций. В пределах 10-12 тысяч Liberty 4 Pro станут гораздо более разумным и привлекательным выбором.

Anatoly Плюсы Качественный звук

Степень защиты IPX5

Широкий выбор кодеков

Достойная автономность

Функциональное приложение

Регулировка громкости с наушника

Хорошее активное шумоподавление

Экран и сенсорное управление на кейсе Недостатки Спорное пространственное звучание

Кейс не разряжается ниже 20%

Достаточно массивный кейс

Маркий корпус



