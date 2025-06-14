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Голос Джона Марстона из RDR намекнул на скорые «захватывающие новости»

Фанаты предполагают обновлённую RDR 2 и порт для Switch 2.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 00:06

Актёр Роб Витхофф (голос Джона Марстона в Red Dead Redemption), заявил, что на следующей неделе поделится «захватывающими новостями», связанными с франшизой. Он подчеркнул, что пока не может раскрывать детали, но важную часть точно до пятницы.

Чего ждут фанаты

Пользователи Reddit и инсайдеры предполагают, что речь может идти об обновлённой версии Red Dead Redemption 2 для консолей текущего поколения и порте игры для Nintendo Switch 2.

О возможности патча для ПК пока информации нет.


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Теги: 
Источник:
Reddit
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