Голос Джона Марстона из RDR намекнул на скорые «захватывающие новости»

Актёр Роб Витхофф (голос Джона Марстона в Red Dead Redemption), заявил, что на следующей неделе поделится «захватывающими новостями», связанными с франшизой. Он подчеркнул, что пока не может раскрывать детали, но важную часть точно до пятницы.

Чего ждут фанаты

Пользователи Reddit и инсайдеры предполагают, что речь может идти об обновлённой версии Red Dead Redemption 2 для консолей текущего поколения и порте игры для Nintendo Switch 2.

О возможности патча для ПК пока информации нет.



