Из-за коронавируса WhatsApp стал ещё популярнее

Из-за пандемии коронавируса, люди перестали общаться вживую. Это привело к тому, что популярность некоторых социальных сетей и мессенджеров выросло. Данное предположение уже подтверждено аналитическим агентством Kantar, которая представила свой отчет из исследования COVID-19 Barometer. Так, наиболее популярным стал мессенджер WhatsApp.

Данное исследование стартовало 14 и закончилось 24 марта. В результате этого было опрошено более 25 тысяч пользователей. Мессенджер получил наибольший всплеск активности именно в этот период. Использование этого мессенджера выросло на 40%.

В тех же странах, где пандемия коронавируса находится в завершающейся фазе, популярность WhatsApp и вовсе достигла уровня 51%. Правда, этот показатель варьируется от региона. Наиболее же популярность мессенджера увеличилась в Испании – на 76%.

Это же касается и других социальных сетей, которые переживают невероятный всплеск активности пользователей. Не менее популярными стали китайские WeChat и Weibo, популярность которых выросла на 58%.