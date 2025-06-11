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Онлайн-шутер Rainbow Six Siege стал условно-бесплатным

Состоялся релиз Tom Clansy's Rainbow Six Siege X.

Ubisoft выпустила крупное обновление для тактического онлайн-шутера Tom Clansys Rainbow Six Siege. Игра получила приставку «X», много нововведений и стала условно-бесплатной.

Ключевое изменение — проект перешел на F2P-модель. Шутер теперь доступен бесплатно, однако для рейтингового режима необходимо приобрести издания Elite или Ultimate.

Помимо этого, в Rainbow Six Siege X добавили новый командный режим «6 на 6» Dual Front с самой большой картой в истории игры, обновленные классические карты, новые интерактивные объекты, улучшенный паркур, новую систему пиков и банов, новый звук, обучение для новичков и т.д.

Релиз Tom Clansy’s Rainbow Six Siege X состоялся 10 июня на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 и PS4.



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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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