В России на борьбу с коронавирусом выходят дроны

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа сообщает, что Российская военная полиция взяла контроль за улицами на время карантина при помощи беспилотников.

Военные используют сценарий, при котором горожанам запрещают выходить на улицу или проезжать на транспорте в определенных районах, это происходит в рамках учений. Действия отрабатываются на случай полномасштабного карантина. Местность патрулируется с помощью видеонаблюдения и дронов.

Представители ЗВО уточнили, что мобильные посты подразделений радиационной, химической и биологической защиты определяют очаги и границы районов условного заражения на полигонах в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях.

Также дроны помогают бороться с COVID-19 и в других странах, успевших гораздо сильнее пострадать от вируса. В Италии уже длительное время используют беспилотники для контроля за соблюдения карантина жителями городов.

Полиция Франции и Британии делает официальные объявления о необходимости оставаться дома, а в Дубаи дроны помогают дезинфицировать улицы.