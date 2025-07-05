Sony Xperia 1 VII снят с продажи из-за технических проблем

Компания Sony объявила о прекращении продаж своего флагманского смартфона Xperia 1 VII на территории Японии. Причиной стали многочисленные жалобы пользователей на нестабильную работу устройства.

В частности, смартфоны самопроизвольно отключаются или перезагружаются во время использования, а после внезапных отключений не всегда удается их включить.

Первые сообщения о проблемах появились почти месяц назад, всего через несколько дней после старта продаж. Однако официальная реакция от Sony последовала только сейчас.

Чтобы исправить проблему, Sony рекомендует выполнить принудительную перезагрузку устройства и установить все доступные обновления программного обеспечения. Если указанный способ не помогает, то следует обратиться в техническую поддержку Sony.