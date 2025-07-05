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Sony Xperia 1 VII снят с продажи из-за технических проблем

Смартфоны самопроизвольно отключаются или перезагружаются.

Компания Sony объявила о прекращении продаж своего флагманского смартфона Xperia 1 VII на территории Японии. Причиной стали многочисленные жалобы пользователей на нестабильную работу устройства.

В частности, смартфоны самопроизвольно отключаются или перезагружаются во время использования, а после внезапных отключений не всегда удается их включить.

Первые сообщения о проблемах появились почти месяц назад, всего через несколько дней после старта продаж. Однако официальная реакция от Sony последовала только сейчас.

Чтобы исправить проблему, Sony рекомендует выполнить принудительную перезагрузку устройства и установить все доступные обновления программного обеспечения. Если указанный способ не помогает, то следует обратиться в техническую поддержку Sony.

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Источник:
Sony
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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