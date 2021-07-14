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Новости

В Москве предлагают делать тату с QR-кодами для посещения ресторанов

РИА Новости сообщили о новой инициативе для москвичей. Теперь QR-код для похода в рестораны или кино можно сделать в виде временной татуировки. Идею предложил сервис еды Delivery Club совместно с интернет-магазином Everink Tattoo.

Теперь на сайте магазина можно сделать один из шести вариантов тату, оформить заказ и прислать свой код для создания эскиза. Как утверждается, «времянка» будет держаться две недели.

С помощью нашего проекта мы хотим привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации… Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города.

Пресс-служба Delivery

При этом пользователи не оценили идею, сравнив её с татуировками у заключённых концлагерей. Там подобные изображения использовались для идентификации. При этом ранее сообщалось о подделке кодов в документах.

Источник:
РИА Новости

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