iPhone 12 выйдет осенью
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Новости

iPhone 12 выйдет осенью

Коронавирус шествует по планете, но и он вряд ли сможет помешать представить Apple следующее поколение iPhone. По крайней мере, об этом свидетельствуют утечки, которые все чаще появляются в сети. На этот раз подобным предположением поделились представители ресурса Bloomberg. Причем они ссылаются на источник информации, достаточно близкий к производителю. Да и вряд ли такой гигант IT-индустрии будет манипулировать непроверенной информацией и подставлять свой авторитет.

Стоит заметить, что новые топовые смартфоны от Apple с поддержкой сетей пятого поколения пока еще не подтверждены официально, а их сборка вряд ли начнется даже в мае. Это немного противоречит привычным для нас тенденциям, когда сборка новых устройств начинается в мае, а их представление происходит в сентябре. Но даже если сборки начнутся немного позже, это все равно даст возможность производителю накопить необходимый объем смартфонов для отсутствия дефицита на старте продаж.

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Что касается других мнений, то все сходятся в одном: выпустить в привычный для нас срок новые смартфоны производителю не удастся по всем понятной причине. Распространение коронавируса и запрет на въезд в Китай дали о себе знать, ведь представители Apple не смогли корректировать процессы в сборочных цехах. Если же говорить о самих смартфонах, то ожидается, что в этом году Apple представит сразу четыре модификации iPhone 12. Среди них особняком стоят две модели с 6,1-дюймовым дисплеем. Еще две модели получат диагональ дисплея 6,7 дюймов, а также 5,4 дюйма.

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