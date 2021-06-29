В Москве начали подделывать QR-коды для прохода в рестораны

Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов по компьютерной безопасности сообщает, что в Сети появились методы поддержки QR-кодов, чтобы попасть в рестораны Москвы. При этом подделываются не только коды, но и имитируется сайт «Госуслуг».

Суть в том, что с 28 июня жители Москвы могут попасть в рестораны, кинотеатры, концертные залы и так далее только если предъявят паспорт и QR-код.

При этом если такой способ и помогает попасть в рестораны, то другие — это просто мошенничество. Как сообщается, многие сайты и Telegram-каналы начали продавать аналогичные коды, но уже без привязки, а значит, они бесполезны.

В целом, эта инициатива должна улучшить ситуацию в городе, однако при наличии подобных фейковых решений в ней нет смысла.

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