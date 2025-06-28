Apple запатентовала гибкую диафрагму для камер iPhone

Apple получила патент на новую систему переменной апертуры. В ней вместо механических лепестков используется тонкая растяжимая мембрана, управляемая внутренним приводом.

Патент под названием «Камерный модуль с переменной апертурой объектива с мягкой мембраной» описывает конструкцию, в которой круглая диафрагма формируется без традиционных механических частей. Вращение ротора внутри модуля позволяет регулировать размер отверстия, изменяя количество проходящего света.

Гибкая диафрагма занимает меньше места, снижает вес, упрощает конструкцию и снижает риск поломок. Она позволяет создавать симметричное апертурное отверстие, исключая искажения формы, характерные для механических систем. Также возможна полная регулировка от полностью открытого до закрытого состояния.

Система состоит из объектива, сенсора изображения и привода, управляющего мембраной. Она расположена на оптической оси между линзой и сенсором.

Apple также ранее запатентовала датчик с 20 стопами динамического диапазона и активную систему охлаждения. Эти технологии могут стать частью будущих iPhone с возможностями, близкими к профессиональным кинокамерам.