В России начали испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора начал испытывать новую вакцину против коронавируса COVID-19. По заявлению центра вакцина будет готова в самые короткие сроки.
«Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины»Говорится в сообщении ведомства
Сейчас ученый испытывают вакцину на лабораторных животных. Определяется перспективный и безопасный прототип с наилучшим составом, дозированием и способом введения.
Ранее учёным удалось расшифровать полный геном COVID-19. По прогнозам на производство вакцины от коронавируса уйдёт от шести месяцев до трёх лет.
КомментарииНашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter