В России начали испытания вакцины против коронавируса
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Новости

В России начали испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора начал испытывать новую вакцину против коронавируса COVID-19. По заявлению центра вакцина будет готова в самые короткие сроки.

«Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины»

Говорится в сообщении ведомства

Сейчас ученый испытывают вакцину на лабораторных животных. Определяется перспективный и безопасный прототип с наилучшим составом, дозированием и способом введения.

Ранее учёным удалось расшифровать полный геном COVID-19. По прогнозам на производство вакцины от коронавируса уйдёт от шести месяцев до трёх лет.

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