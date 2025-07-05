Анонсирован второй сезон аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners

Второй сезон аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners находится в разработке. Об этом объявили CD Projekt RED и студия Trigger на фестивале Anime Expo.

Cyberpunk: Edgerunners 2 станет новой самостоятельной историей во вселенной Cyberpunk 2077. Сюжет второго сезона не будет связан с героем первого сезона Дэвидом Мартинесом.

Создатели обещают, что второй сезон будет еще более мрачным и тяжелым по тону. Зрителей ждут 10 эпизодов о мести и искуплении, однако даже примерные сроки выхода Cyberpunk: Edgerunners 2 пока не называются.

Первый сезон Cyberpunk: Edgerunners рассказывал историю 17-летнего Дэвида Мартинеса, который после трагических событий становится наемником-эджраннером в Найт-Сити.