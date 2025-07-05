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Анонсирован второй сезон аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners

Cyberpunk: Edgerunners 2 станет новой самостоятельной историей.

Второй сезон аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners находится в разработке. Об этом объявили CD Projekt RED и студия Trigger на фестивале Anime Expo.

Cyberpunk: Edgerunners 2 станет новой самостоятельной историей во вселенной Cyberpunk 2077. Сюжет второго сезона не будет связан с героем первого сезона Дэвидом Мартинесом.

Создатели обещают, что второй сезон будет еще более мрачным и тяжелым по тону. Зрителей ждут 10 эпизодов о мести и искуплении, однако даже примерные сроки выхода Cyberpunk: Edgerunners 2 пока не называются.

Первый сезон Cyberpunk: Edgerunners рассказывал историю 17-летнего Дэвида Мартинеса, который после трагических событий становится наемником-эджраннером в Найт-Сити.

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Источник:
CD Projekt RED
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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