Apple запретила в App Store игры про коронавирус

В App Store появились дополнительные требования к модерации приложений. Apple разослала разработчикам сообщение, что в компании принимают ограничительные меры для пропуска приложений, которые связаны в коронавирусом.
Разработчики рассказывающие о пандемии должны быть связаны с медицинскими НПО, правительственными организациями, компаниями здравоохранения, а также с образовательными или медицинскими организациями. Если разработчик никак не связан с каким-либо авторитетным учреждением, то приложение будет отклонено и не допущено в App Store.
Таким способом Apple хочет отсеять приложения, которые пытаются заработать на теме с коронавирусом. Также компания запретила выпуск игр в App Store с подобными контентом.
Apple просит разработчиков при подаче срочных заявок на модерацию, отмечать пункт «Событие, чувствительное ко времени». Такие приложения будут рассматриваться вне очереди. Кроме того, Apple не будет взимать комиссию с некоторых некоммерческих организаций занимающихся разработкой приложений, связанных с коронавирусом.
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