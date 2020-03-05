Apple запретила в App Store игры про коронавирус

В App Store появились дополнительные требования к модерации приложений. Apple разослала разработчикам сообщение, что в компании принимают ограничительные меры для пропуска приложений, которые связаны в коронавирусом.

Разработчики рассказывающие о пандемии должны быть связаны с медицинскими НПО, правительственными организациями, компаниями здравоохранения, а также с образовательными или медицинскими организациями. Если разработчик никак не связан с каким-либо авторитетным учреждением, то приложение будет отклонено и не допущено в App Store.

No luck. I've explained in depth that it's a coronavirus news app and I'm not providing any medical information. This is my 3rd rejection now 😞 pic.twitter.com/grgsPQDJkB — Zachary Shakked (@zacharyshakked) March 9, 2020

Таким способом Apple хочет отсеять приложения, которые пытаются заработать на теме с коронавирусом. Также компания запретила выпуск игр в App Store с подобными контентом.

Apple просит разработчиков при подаче срочных заявок на модерацию, отмечать пункт «Событие, чувствительное ко времени». Такие приложения будут рассматриваться вне очереди. Кроме того, Apple не будет взимать комиссию с некоторых некоммерческих организаций занимающихся разработкой приложений, связанных с коронавирусом.