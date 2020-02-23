Panasonic выпустила робота для борьбы с COVID-19

Компания Panasonic представила автономных роботов HOSPI для борьбы с распространением COVID-19. Усовершенствованная модель HOSPI-mist может проводить санитарную обработку «грязных» зон медицинских учреждений. Самостоятельно перемещаясь по помещениям, робот распыляет специальные дезинфицирующие средства, снижая тем самым риски заражения для врачей и обслуживающего персонала больниц и предотвращая распространение инфекции.

Робот оборудован специальными насадками для распыления дезинфекторов и специальной системой сенсоров, с помощью которой он легко ориентируется в пространстве больниц и медицинских учреждений.

Оператор может загрузить в память робота поэтажные планы конкретного здания и отправить HOSPI-mist по нужному маршруту. При этом робот будет постоянно сверяться с имеющимися данными о возможностях перемещения и сможет выбирать кратчайший путь для обработки помещений в зависимости от графика прихода врачей и медперсонала или поступления новых больных.

HOSPI-mist может передвигаться абсолютно автономно, ориентируясь с помощью датчиков, заранее замечая препятствия на своем пути в виде стен, мебели, предметов или людей. При необходимости в память робота можно загрузить новые планы и схемы помещений, нуждающихся в дезинфекции, а также изменить стандартные маршруты передвижения.

Робот разработан на базе робота HOSPI, который уже использовался в медицинских учреждениях для сбора и развоза лекарств, больничных карт, лабораторных проб, компенсируя нехватку персонала.

Не так давно медицинские роботы Hospi (R) получили первый в мире сертификат соответствия новым стандартам безопасности персональных роботов JIS B 8445 и JIS B 8446, принятым Японской технологической лабораторией по электрической безопасности и защите окружающей среды. Ранее роботы Hospi получили международный сертификат ISO 13482, что позволяет использовать их в лечебных учреждениях за пределами Японии.