Логотип Apple на iPhone 17 Pro сместится вниз

Apple меняет расположение логотипа на корпусе iPhone 17 Pro. Впервые с 2017 года лого окажется не по центру, а ближе к нижней части задней панели.

Информацией поделился инсайдер Majin Bu, ранее точно предсказавший цвета iPhone 12 и особенности iPhone 15. По его данным, смещение логотипа связано с редизайном камеры. В iPhone 17 Pro Apple перейдёт на горизонтальное расположение модулей, которые займут почти всю верхнюю часть корпуса.

Производители прозрачных чехлов уже начали корректировать свои макеты, ориентируясь на обновлённое расположение логотипа. Некоторые временно остановили производство, ожидая подтверждения финального дизайна от Apple.

Компания, сотрудничающая с источником, подтвердила начало подготовки к выпуску чехлов под новый формат. Это первый за восемь лет случай, когда Apple меняет расположение фирменного знака на задней панели iPhone.