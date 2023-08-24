Комплектные кабели iPhone 15 могут оказаться медленными

Apple может ограничить скорость передачи данных в комплектных кабелях USB-С для базового iPhone 15. Об этом пишет инсайдер Маджин Бу.

Скорость новых кабелей будет типичной для UBS 2.0 (около 480 Мбит/с). Однако iPhone 15 Pro будет обладателем более быстрых стандартов по умолчанию.

Сейчас Apple использует подобный подход в своих планшетах. Например, iPad Pro поддерживает Thunderbolt, а вот более простой iPad Air ограничен USB-C 3.1. При этом самый доступный iPad 10 работает на скоростях USB 2.0 и это несмотря на наличие разъема USB-C.

Вполне возможно, что Apple может пойти по другому пути. В комплект с базовым iPhone 15 будет идти обычных кабель USB-C, а более скоростной шнур с поддержкой Thunderbolt придётся докупать отдельно.

Ранее стало известно, как будет выглядеть кабель, а также его длина.