Смартфоном iPhone 15 будет комфортней пользоваться во время зарядки

На прошлой неделе в Сети появились фотографии, на которых якобы запечатлён комплектный USB-C кабель для iPhone 15 в цвет смартфона, а сегодня тот же информатор предоставил дополнительную информацию и новые изображения.

По словам источника, Apple увеличит длину кабеля с 1 до 1,5 метра, что позволит пользователям комфортней пользоваться айфоном во время зарядки. Но есть вероятность, что аксессуар не будет поставляться вместе с iPhone из-за увеличенных габаритов, на которые повлияла не только возросшая длина, но и увеличенная толщина благодаря дополнительного усиления в виде внешней оплётки.

Зная как Apple, любит экономить на транспортировке своих девайсов, которые старается укомплектовывать в максимально компактные упаковки, скорее всего, этот кабель будет продаваться отдельно. В любом случае об этом узнаем совсем скоро, презентация линейки смартфонов iPhone 15 ожидается 13 сентября.