iPhone 15 получит плетёный USB-C кабель в цвет смартфона [фотографии]

Как ожидается, в этом году Apple поднимет цены на смартфоны iPhone 15 Pro и 15 Pro Max относительно прошлогодних 14 Pro и 14 Pro Max. Возросшую стоимость компания попытается оправдать как минимум наличием рамки корпуса из титана, но похоже, флагманы также получат более богатый комплект с качественным USB-C кабелем.

Инсайдер Majin Bu опубликовал фотографии, на которых якобы запечатлён комплектный USB-C кабель для iPhone 15. Судя по изображениям, аксессуар выполнен под цвет смартфонов и получил внешнею оплётку как у кабеля питания для ноутбука MacBook Air последнего поколения. В перспективе, такой «шнурок» в дополнительной защите может гораздо дольше прослужить пользователю.

Напомним, недавно стала известна дата презентации и старта продаж смартфонов iPhone 15 серии и других новинок Apple.