Кодовое название Android 11 — Red Velvet Cake
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Кодовое название Android 11 — Red Velvet Cake

С запуском Android 10, корпорация Google отказалась от традиции называть новую версию операционной системы по имени десерта или сладости. Однако, похоже, отказ актуален только для пользователей. Как заявил вице-президент Android Дэвид Берк, будущая Android 11 имеет «сладкое» кодовое название.

Об этом он заявил во время подкаста «Всё об Android», где уточнил, что новая система называется Red Velvet Cake (торт «Красный бархат»). При этом он уточнил, что это именно внутреннее наименование, а не коммерческое. К слову, у Android 10 было внутреннее название — Quince Tart (айвовый пирог).

Как ожидается, операционная система Android 11 будет выпущена в релиз в сентябре этого года. Ей приписывают встроенную функцию записи с экрана, обновлённое меню питания, возможность отменять разрешения для приложений, которые не использовали их в течение некоторого времени. Также запланирована возможность настраивать чувствительность сенсорного экрана и тому подобные нововведения.

По традиции, первыми смартфонами, которые получат новинку, станут фирменные решения Pixel. А вот на устройствах других производителей обновление появится позже — в зависимости от новизны и поддержки конкретных моделей.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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