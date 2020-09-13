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Новости

Флагманские смартфоны Huawei готовятся к обновлению до Android 11

Несмотря на санкции США, китайский гигант Huawei во всю тестирует фирменную прошивку EMUI 11, которая основана на Android 10. Уже сейчас владельцы смартфонов Huawei P40 и Mate 30 Pro могут опробовать свежую бета-версию.

Если верить новым скриншотам с описанием прошивки, то EMUI 11 основанная на Android 11 изначально появится на европейских моделях Huawei Mate 40 Pro. Чуть позже апдейт будет доступен по всему миру.

  • Emui 11 Android 11 P40

Без сомнений, что Android со своим открытым кодом, останется без поддержки и сервисов Google, а всё из-за давно известных санкций США. Это никак не смущает Huawei, а позволяет активно развивать собственный магазин приложений AppGallery.

Как бы там ни было, выход флагманских смартфонов Huawei Mate 40 ожидается 22 октября.

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Источник:
HuaweiCentral
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