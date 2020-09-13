Флагманские смартфоны Huawei готовятся к обновлению до Android 11

Несмотря на санкции США, китайский гигант Huawei во всю тестирует фирменную прошивку EMUI 11, которая основана на Android 10. Уже сейчас владельцы смартфонов Huawei P40 и Mate 30 Pro могут опробовать свежую бета-версию.

Если верить новым скриншотам с описанием прошивки, то EMUI 11 основанная на Android 11 изначально появится на европейских моделях Huawei Mate 40 Pro. Чуть позже апдейт будет доступен по всему миру.

Без сомнений, что Android со своим открытым кодом, останется без поддержки и сервисов Google, а всё из-за давно известных санкций США. Это никак не смущает Huawei, а позволяет активно развивать собственный магазин приложений AppGallery.

Как бы там ни было, выход флагманских смартфонов Huawei Mate 40 ожидается 22 октября.