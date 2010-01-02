Показан график обновления смартфонов Nokia до Android 11

Интернет-ляпом от HMD Global смогли воспользоваться инсайдеры, и теперь все знают планы компании по обновлению собственных гаджетов до версии Android 11. Непонятно по каким причинам, представители HMD Global сначала опубликовали на своей странице в Twitter эти планы, а затем удалили. Но как известно, ничего просто так из сети не удалить: скриншот сразу же разлетелся по интернету и сейчас он является достоянием общественности.

Так что же мы узнали из него и какие модели будут обновляться до актуальной версии платформы? Если отталкиваться от информации, которая была на скриншоте, то обновление Android 11 получат все смартфоны компании, которые были выпущены с предустановленной версией Android 9 Pie или Android 10. А список этот не маленький.

Итак, уже в этом году Android 11 прилетит на:

Nokia 8.3 5G,

Nokia 8.1,

Nokia 5.3,

Nokia 2.2.

В первом квартале 2021 года обновятся:

Nokia 4.2,

Nokia 3.4,

Nokia 2.4,

Nokia 2.3,

Nokia 1.3.

Первый и второй квартал 2021 год:

Nokia 7.2,

Nokia 6.2,

Nokia 3.2.

Позже всех обновление (второй квартал 2021) прилетит на:

Nokia 9 Pureview,

Nokia 1 Plus.

Взглянув на список можно отметить, что самым старым устройством в этом списке является Nokia 8.1, выход которого состоялся еще в конце далекого 2018 года. Именно этот смартфон стал первым, кто получил предустановленную ОС Android Pie. Зато в списке не удалось обнаружить довольно интересную модель Nokia 8 Sirocco и бюджетник Nokia 1.