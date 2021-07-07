Карты Сбербанка теперь принимают на переработку прямо в банкомате

Банкоматы Сбербанка получили новую функцию — теперь в них можно сдать на утилизацию банковскую карту, срок действия которой закончился. Если вставить такую карту в банкомат, то на экране появится сообщение, что она недействительна, и её можно утилизировать. Если пользователи соглашается, то карта останется в банкомате, после чего её забирают на переработку.

Когда у карт истекает срок действия, люди обычно выбрасывают их вместе с бытовым мусором, предварительно разрезав на мелкие кусочки, чтобы скрыть информацию о владельце, — но в таком случае пластик будет загрязнять окружающую среду столетиями, распадаясь на опасные микрочастицы. При этом важно учитывать, что пластиковые карты сделаны из ПВХ (PVC-3) — сложного вида пластика, который невозможно перерабатывать вместе с другими пластиковыми изделиями, поскольку это может вывести из строя дорогостоящее оборудование. Поэтому собирать их необходимо отдельно. Сбербанк

На данный момент уже около 10 тысяч банкоматов принимают карты на переработку. До конца года их число вырастет втрое. При этом утилизировать можно только карты Сбербанка.