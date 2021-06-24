Карты «Мир» станут доступны в Google Pay

Наконец-то национальные платежные карты «Мир» будут работать с платежным сервисом Google Pay. Это станет возможным с 26 октября. Такую информацию подтвердили и представители «Мир», которые уже начали заниматься внедрением этой возможности в Google Pay. Уже этой осенью все банки, которые работают с национальной картой могут начать технически реализовывать данную возможность. Это принесет возможность обладателям карт «Мир» совершать покупки через технологию NFC и платежи онлайн без ввода данных.

Что касается сроков внедрения данного функционала, то для каждого банка он свой. Так, некоторые представители банков заявили, что подключат такую возможность уже этой осенью. А вот «Сбер», Почта Банк, ВТБ, Росбанк будут в числе первых, кто запустит такую возможность. Отметим, что уже с апреля этого года банки могли токенизировать карту «Мир» на устройствах компании Apple. Правда, никто пока этого не сделал. Сейчас же данным видом оплаты можно пользоваться через приложения Samsung Pay и Mir Pay.

Если верить статистике, то карта «Мир» довольно популярна среди россиян. Картой пользуются около 42% жителей России, причем у половины есть несколько карт«Мир». Основная часть держателей карт «Мир» – это бюджетники. Хотя если сравнить с прошлым годом, то на тот момент картами «Мир» пользовались около 24% жителей страны. Как видим, результат на лицо и не факт, что в будущем многие отдадут предпочтение именно платежной системе «Мир».

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