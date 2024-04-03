Карты «Мир» отключили от Samsung Pay

С 3 апреля добавить и использовать карты платежной системы «Мир» в Samsung Pay стало невозможно. Предварительно, в конце марта, компания Samsung разместила на своем сайте соответствующее предупреждение.

При этом возможность добавления и использования карт лояльности и членских карт в Samsung Pay остается без изменений. Для оплаты в общественном транспорте предлагается воспользоваться альтернативными методами, например, картой «Тройка».

Для бесконтактной оплаты покупок пользователи могут установить приложение Mir Pay.