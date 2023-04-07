Google Pay начислил пользователям неожиданный кэшбэк до $1000

Некоторые пользователи приложения Google Pay в США внезапно обогатились на сумму от 10 до 1000 долларов.

Деньги были зачислены в виде кэшбэка от Google за совершение покупок в некоторых магазинах. В транзакциях указывалось, что кэшбэк был начислен за «тестирование опыта денежных переводов через Google Pay». Хотя деньги, вероятно, были предназначены для сотрудников Google и их партнеров, обычные пользователи случайно получили этот неожиданный бонус.

Вскоре Google начала рассылать сообщения получателям денег, объясняя, что произошла ошибка. Компания пыталась отменить эти транзакции, но это не удалось для всех пользователей. Таким образом, если пользователь успел потратить свой щедрый кэшбэк от Google, то ему не потребуется его возвращать.