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Бесплатный слэшер Devil May Cry: Peak of Combat вышел на iOS и Android

Состоялся официальный релиз мобильной игры Devil May Cry: Peak of Combat. Бесплатная загрузка доступна для устройств iOS и Android в App Store и Google Play.

Игра наследует ключевые особенности серии, включая гибкость и свободу в комбинировании различных навыков, что добавляет как техническую, так и тактическую глубину в игровой процесс. Она также предлагает богатый выбор персонажей, связанных с разными главами саги, позволяя игрокам воспользоваться арсеналом классических героев DmC и столкнуться с легендарными боссами франшизы.

За разработку Devil May Cry: Peak of Combat отвечала студия NebulaJoy, которая активно сотрудничала с официальной командной разработчиков Devil May Cry из CAPCOM.

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Источник:
NebulaJoy
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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