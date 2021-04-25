Карты «Мир» заработают с Apple Pay до конца апреля

Пользователи iPhone и Apple Watch, которые активно пользуются картой российской платежной системой «Мир», смогут наконец-то подключить пластиковую карту к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay. Российские банки смогут реализовать подключение уже с конца апреля.

Сейчас карты «Мир» успешно работают на Android с системами Mir Pay и Samsung Pay. После запуска на Apple Pay, владельцы iPhone и Apple Watch смогут расплачиваться картами «Мир» бесконтактным способом.

Для платежных систем возможность использования Apple Pay является одним из конкурентных преимуществ. Логично, что «Мир» тоже хочет реализовать эту возможность. Из-за отсутствия такой функциональности потребители для платежей с устройств компании Apple сейчас вынуждены переводить деньги с карт «Мир» на карты международных платежных систем – Виктор Достов

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов отметил, что подключение карт «Мир» к Apple Pay есть не обязанностью банков, а их правом. Поэтому скорость подключения российских карт к Apple Pay, напрямую будет зависеть от определённого банка. Ждать единовременного запуска не стоит.