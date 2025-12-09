Госдума разрешила Росфинмониторингу получать данные о переводах по картам «Мир» и через СБП

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект, который даёт Росфинмониторингу прямой доступ к данным Национальной системы платёжных карт — оператору СБП, карт «Мир» и универсального QR-кода.

По документу, ведомство сможет бесплатно получать информацию о переводах, проведённых через эти сервисы. При этом НСПК будет обязана не раскрывать факт передачи данных. Формат и объём выгрузок стороны установят в отдельном соглашении, которое согласует Центробанк.

Закон направлен на усиление контроля за сомнительными транзакциями и снижение нагрузки на банки: сейчас Росфинмониторинг отправляет кредитным организациям массовые запросы, и новый механизм должен частично заменить эту практику.

Поправки вступят в силу 1 сентября 2026 года. Документ ещё должны одобрить Совфед и президент.