Алюминиевый корпус и компактный формат: EPOMAKER выпустила Galaxy75

EPOMAKER начала продажи механической клавиатуры Galaxy75. Новинка вошла в ноябрьский запуск компании и получила 81 клавишу в компактном 75-процентном формате.

Корпус клавиатуры выполнен из алюминия. Внутри используются крепление Gasket Mount и пять слоёв звукопоглощающих материалов, которые уменьшают вибрации и посторонние призвуки при печати.

Galaxy75 комплектуется механическими переключателями EPOMAKER Creamy Jade. Они поддерживают горячую замену, а для настройки клавиш предусмотрено браузерное веб-приложение EPOMAKER HUB. Клавиатура также совместима с VIA.

Подключить модель можно через USB-C, Bluetooth 5.0 или радиоканал 2,4 ГГц. Встроенный аккумулятор имеет ёмкость 8000 мА·ч. Производитель заявляет до 160 часов работы с выключенной RGB-подсветкой.

Клавиатура стоит 109 долларов и предлагается в трёх цветах. Чёрную и фиолетовую версии уже продают, а розовая пока доступна по предзаказу.