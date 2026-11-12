EPOMAKER начала продажи клавиатуры Galaxy75 за 109 долларов
Новости

Алюминиевый корпус и компактный формат: EPOMAKER выпустила Galaxy75

Производитель обещает до 160 часов работы на одном заряде.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:54
Алюминиевый корпус и компактный формат: EPOMAKER выпустила Galaxy75

EPOMAKER начала продажи механической клавиатуры Galaxy75. Новинка вошла в ноябрьский запуск компании и получила 81 клавишу в компактном 75-процентном формате.

Корпус клавиатуры выполнен из алюминия. Внутри используются крепление Gasket Mount и пять слоёв звукопоглощающих материалов, которые уменьшают вибрации и посторонние призвуки при печати.

Galaxy75 комплектуется механическими переключателями EPOMAKER Creamy Jade. Они поддерживают горячую замену, а для настройки клавиш предусмотрено браузерное веб-приложение EPOMAKER HUB. Клавиатура также совместима с VIA.

Подключить модель можно через USB-C, Bluetooth 5.0 или радиоканал 2,4 ГГц. Встроенный аккумулятор имеет ёмкость 8000 мА·ч. Производитель заявляет до 160 часов работы с выключенной RGB-подсветкой.

Клавиатура стоит 109 долларов и предлагается в трёх цветах. Чёрную и фиолетовую версии уже продают, а розовая пока доступна по предзаказу.

Читайте в Телеграм
Выбор редакции

От MagSafe
до геймпада

Смотреть подборку

Шесть полезных аксессуаров для тех, кому мало одного iPhone.

Главное по теме

Подборки Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона

Как собрать набор приложений, который переживёт смену телефона.
Новости Вышли клавиатуры Lunnen Work с поддержкой macOS и Windows Подборки 5 лучших клавиатур для Mac и Windows

Похожие материалы

Клавиатуры Представлена клавиатура из сериала «Разделение»

Она весит 7 кг, а цена стартует от $600

 Apple Новые iPad Air и iPad Pro уже получили клавиатуру Combo Touch от Logitech Logitech 5 лучших альтернативных клавиатур для Mac

Клавиатуры, которые стоит посмотреть.

 Logitech Logitech представила Casa Pop-Up Desk — органайзер «трансформер» для ноутбука

Скидки и подборки

От тонкого MagSafe до карманной консоли: 6 крутых аксессуаров для iPhone Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу

Последние новости

Легендарную NFS Underground перенесли в браузер. Мы запустили её на iPhone Xiaomi выпустила складной пылесос для автомобиля Тысячи российских сайтов могут перестать открываться в Chrome и Safari Яндекс представил ИИ-агента «Действуй!». Он сам звонит, бронирует и работает с сайтами Главе NVIDIA грозит отставка из-за романов с подчинённой и предполагаемой шпионкой Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Можно ли верить давлению с запястья? Обзор HUAWEI WATCH D3

11 ноября · HUAWEI

Можно ли верить давлению с запястья? Обзор HUAWEI WATCH D3

Суточный мониторинг, надувная манжета и умные функции.
  1. 11 Ноя

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition: элегантность и функциональность в одном флаконе

    Обзор HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition: элегантность и функциональность в одном флаконе
  2. 30 Окт

    Apple

    10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

    10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52
  3. 27 Окт

    Nothing

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех
  4. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  5. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
Смотреть все обзоры →