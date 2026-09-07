Объявлены цены на HUAWEI Pura X View и недостающие технические характеристики

Сегодня HUAWEI представила смартфон Mate XT 2 со складным трёхсекционным дисплеем, а после озвучила цены на Pura X View, который был анонсирован в прошлом месяце, но без важных подробностей — неизвестен был чип и набор камер.

По словам HUAWEI, в Китае смартфон Pura X View поступит в продажу по следующим ценам и конфигурациям памяти:

(12/256 ГБ) — 5999 юаней (77 404 ₽)

(12/512 ГБ) — 6999 юаней (90 307 ₽)

(12/1024 ГБ) — 8499 юаней (109 661 ₽)

Кроме этого, компания назвала недостающее технические характеристики смартфона. За вычислительные возможности в HUAWEI Pura X View будет отвечать фирменная однокристальная система Kirin 9030S, такой же чип установлен в флагманский смартфон Pura 90 Pro Max.

Основной блок камер состоит из четырёх сенсоров, из которых:

Главный на 200 Мп OmniVision OV52A с поддержкой OIS, 1/1,28″, f/1.8 (23 мм)

Ширик на 8 Мп размером 1/3.5 с диафрагмой f/2.2, автофокус для макро (16 мм)

Перископ на 50 Мп с поддержкой OIS, 1/2,5″, f/2.6, оптический зум 13,7х (88 мм)

Спектральный датчик на 1,5 Мп Red Maple (2 Gen)

Фронтальная камера получила сенсор на 50-мегапикселей с диафрагмой f/2.4 и поддержкой записи видео 4K и слоу-мо 1080p@120fps.

Остальные технические характеристики смартфона HUAWEI Pura X View уже были ранее озвучены компанией, их можете посмотреть в этом материале.