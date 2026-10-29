iPhone Air 2 может получить аккумулятор на 3500 мА·ч
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iPhone Air 2 может получить двойную камеру и увеличенный аккумулятор

iPhone Air 2 может выйти весной 2027 года вместе с базовым iPhone 18.
Фото аватара
Иван Иванов сегодня в 14:58
iPhone Air 2 может получить двойную камеру и увеличенный аккумулятор

iPhone Air 2 может получить две задние камеры и более ёмкий аккумулятор. Как сообщает инсайдер Digital Chat Station, Apple готовит изменения для следующего поколения тонкого смартфона.

Предполагаемая ёмкость батареи — 3500 мА·ч против 3149 мА·ч у первого iPhone Air, что примерно на 11% больше. Основную камеру на 48 Мп, как ожидается, дополнит сверхширокоугольная.

Смартфону также приписывают плоский OLED-экран диагональю 6,55 дюйма с разрешением 1,5K+, технологией LTPO и частотой обновления 120 Гц. Ожидаются процессор серии A20, изготовленный по 2-нм техпроцессу, и поддержка Face ID для разблокировки.

Первый iPhone Air вышел в сентябре 2025 года и стал самым тонким iPhone на тот момент. Среди претензий к нему были меньшее время автономной работы, чем у других моделей, и единственная задняя камера при цене выше базового iPhone.

По сообщениям, преемник может выйти весной 2027 года вместе с iPhone 18 и iPhone 18e. Цена пока неизвестна.

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