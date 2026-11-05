Сотрудники Apple тратили на ИИ до 300 долларов в день

Apple начала ограничивать расходы сотрудников на использование искусственного интеллекта в рамках программы сокращения издержек, несмотря на стремление компании поставить ИИ в центр своей деятельности.

По данным Bloomberg, в прошлом месяце Apple снизила дневной лимит расходов на ИИ для некоторых инженеров с $300 до $200. В дальнейшем ограничения могут стать ещё жёстче, отдельным инженерным командам планируют установить лимит в $100 в день. Для сотрудников других подразделений расходы могут сократить со $100 до $25 в сутки.

Ограничения распространяются на использование таких сервисов, как ChatGPT, Claude и Gemini. Кроме этого, Apple рекомендует некоторым сотрудникам переходить на более дешёвые ИИ-сервисы или использовать решения, работающие локально на устройствах.

Внутри компании реакция на нововведения неоднозначна. Некоторые сотрудники сообщают, что лишь немногие использовали свои полные дневные лимиты в $300. Другие же рассматривают ограничения как признак более масштабной программы сокращения расходов, что усиливает опасения по поводу возможных увольнений.