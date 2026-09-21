Юбилейные iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max получат большие дисплеи «водопады»
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Юбилейные iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max получат большие дисплеи «водопады»

Ремонт смартфонов станет ещё сложнее и дороже.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:30
Юбилейные iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max получат большие дисплеи «водопады»

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал новый инсайд по юбилейной серии iPhone 20, которая будет приурочена к 20-летию смартфонов Apple.

По словам информатора, iPhone 20 Pro получит дисплей с диагональю 6,41-дюйма с разрешением 2686×1236 точек, а модель iPhone 20 Pro Max — экран на 6,96-дюймов с разрешением 2912×1340 точек. Кроме этого, у обеих версий смартфонов будут дисплеи «водопады» с закруглениями со всех четырёх сторон с отверстием под фронтальную камеру.

Если Apple действительно выпустит смартфоны с изогнутыми дисплеями, это не только повысит стоимость ремонта из-за сложности срезки повреждённого стекла, но и создаст неудобства при наклеивании защитных стёкол и плёнок, а также такие экраны подвержены бликам в месте сгиба, что ухудшает восприятие контента.

Презентация флагманов iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max ожидается в следующем году, что совпадёт с 20-летием с момента выхода оригинального iPhone. Напомним, ранее у нас вышел материал, в котором рассказали, как может выглядеть юбилейный смартфон Apple.

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