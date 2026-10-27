iPhone 18e может получить A20 и сохранить экран 60 Гц
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iPhone 18e может сохранить экран 60 Гц и получить 2-нм чип A20

iPhone 18e приписывают фронтальную камеру с разрешением 24 Мп.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:23
iPhone 18e может сохранить экран 60 Гц и получить 2-нм чип A20

iPhone 18e может получить процессор A20, но сохранить экран с частотой обновления 60 Гц. По данным утечки, Apple готовит смартфон к выпуску в 2027 году, однако официально модель пока не анонсирована.

Смартфону приписывают LTPS OLED-дисплей диагональю 6,12 дюйма и процессор A20, изготовленный по 2-нм техпроцессу. По данным, смартфон сохранит одну тыльную камеру на 48 Мп, а разрешение фронтальной может вырасти до 24 Мп.

Для сравнения, iPhone 17e получил 6,1-дюймовый экран с частотой 60 Гц, 3-нм процессор A19 и одну заднюю камеру на 48 Мп. Он вышел в марте по цене от 599 долларов с накопителем на 256 ГБ.

Сведения об экране новинки повторяют июньскую утечку о линейке iPhone 2027 года. В ней iPhone 18 и iPhone Air 2 приписывали LTPO-панели с частотой 120 Гц, тогда как младшей модели — LTPS с частотой 60 Гц.

Ранее предполагаемым сроком выхода iPhone 18e называли весну 2027 года, отдельно от моделей iPhone 18 Pro и складного iPhone Duo.

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