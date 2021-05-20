В России представлен саундбар JBL Bar 5.0 Multibeam

Компания HARMAN представила в России новую домашнюю акустическую систему JBL Bar 5.0 с технологией Multibeam и поддержкой формата Virtual Dolby Atmos. Новинка создает объемное звуковое пространство без дополнительных компонентов, используя боковые и верхние динамики, а также эффект отражения звука от окружающих предметов, стен и потолка.

Несмотря на свои компактные размеры, новинка демонстрирует пространственный звук с мощными басами, широкой звуковой сценой и детализацией. Отличительной особенностью нового саундбара стала запатентованная технология MultiBeam – алгоритм цифровой обработки, который позволяет создавать эффект объема без дополнительных колонок.

Динамики, расположенные на верхней панели устройства, также используют отражение звука от потолка и создают эффект Virtual Dolby Atmos. Система автоматической калибровки адаптирует устройство под размеры и особенности любого помещения без использования выносного микрофона.

Соединение саундбара с телевизором происходит через HDMI eARC порт с поддержкой видео в разрешении 4K и обратным аудиоканалом для упрощения трансляции звука со всех подключенных устройств, таких как игровые консоли или ТВ-приставки. Помимо проводного подключения новинка поддерживает все современные протоколы беспроводной связи: ChromeCast, AirPlay 2 и Bluetooth, что с легкостью позволяет стримить контент с мобильных устройств и встраивать звуковую панель в домашнюю мультирум-систему.

Управлять саундбаром можно сразу тремя способами: отдельным комплектным или телевизионным пультом, а также с помощью голосовых помощников Google или Siri, в зависимости от подключенного устройства.

Приобрести новинку можно в официальном интернет-магазине harman.club по рекомендованной цене 25 990 рублей.

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