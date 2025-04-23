Проводные наушники Apple EarPods превратили в украшение из стали

Бренд Racer представил ювелирный аксессуар «RacerPods» — металлическую цепочку, точно имитирующую проводные наушники Apple EarPods.

Визуально изделие не отличается от настоящих наушников: есть «динамики», микрофон и даже 3,5-мм разъём. Однако внутри — никакой электроники, это полноценное украшение, выполненное из нержавеющей стали.

Аксессуар можно носить на шее как ожерелье или использовать как декоративный элемент в образе — например, «закинув» в уши. Стоимость — 60 евро.

RacerPods — дань моде на 2000-е и переосмысление повседневных вещей как части стиля. Проводные наушники снова в тренде, но теперь уже в виде модного ювелирного объекта.