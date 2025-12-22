Яндекс создал ИИ-инструмент для исследований работы мозга и стресса

Яндекс разработал ИИ-инструмент для медицинских и когнитивных исследований головного мозга. Над проектом работали команды Yandex Crowd Solutions и Центра технологий для общества Yandex Cloud совместно с учёными Института цитологии и генетики СО РАН.

Инструмент помогает анализировать влияние стресса на поведение. В рамках исследований учёные изучают поведение лабораторных мышей — стандартную практику в нейронауке. Все эксперименты фиксируются на видео, однако ручная разметка таких данных занимает значительное время: около часа на каждые 10 минут записи, а одно исследование требует анализа не менее 90 часов видеоматериала.

ИИ-решение Яндекса позволило автоматизировать до 90% процесса анализа и сэкономить около 500 часов ручной работы. Система обрабатывает видеозаписи за несколько минут и структурирует данные о поведении животных с точностью до кадра.

Для обучения модели специалисты Яндекса разметили 8 часов видеозаписей экспериментов, выделив ключевые действия мышей. На основе этих данных была создана система из двух компонентов: первый определяет ключевые точки на теле животного, второй распознаёт его действия и положение в пространстве. Средняя точность распознавания действий превышает 89%, а автоматическая разметка снижает риск ошибок, связанных с человеческим фактором.

Готовый инструмент будет доступен по запросу для использования в других научных исследованиях поведения животных. При необходимости адаптации под специфические задачи Yandex Crowd Solutions сможет помочь с разметкой больших и сложных массивов данных. Кроме того, Центр технологий для общества Yandex Cloud планирует в ближайшее время опубликовать открытый код решения, чтобы исследователи могли использовать его самостоятельно.