Яндекс создал ИИ-инструмент для исследований работы мозга и стресса | The GEEK
close
Новости

Яндекс создал ИИ-инструмент для исследований работы мозга и стресса

ИИ позволяет автоматизировать до 90% рутинной работы учёных.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:15

Яндекс разработал ИИ-инструмент для медицинских и когнитивных исследований головного мозга. Над проектом работали команды Yandex Crowd Solutions и Центра технологий для общества Yandex Cloud совместно с учёными Института цитологии и генетики СО РАН.

Инструмент помогает анализировать влияние стресса на поведение. В рамках исследований учёные изучают поведение лабораторных мышей — стандартную практику в нейронауке. Все эксперименты фиксируются на видео, однако ручная разметка таких данных занимает значительное время: около часа на каждые 10 минут записи, а одно исследование требует анализа не менее 90 часов видеоматериала.

ИИ-решение Яндекса позволило автоматизировать до 90% процесса анализа и сэкономить около 500 часов ручной работы. Система обрабатывает видеозаписи за несколько минут и структурирует данные о поведении животных с точностью до кадра.

Для обучения модели специалисты Яндекса разметили 8 часов видеозаписей экспериментов, выделив ключевые действия мышей. На основе этих данных была создана система из двух компонентов: первый определяет ключевые точки на теле животного, второй распознаёт его действия и положение в пространстве. Средняя точность распознавания действий превышает 89%, а автоматическая разметка снижает риск ошибок, связанных с человеческим фактором.

Готовый инструмент будет доступен по запросу для использования в других научных исследованиях поведения животных. При необходимости адаптации под специфические задачи Yandex Crowd Solutions сможет помочь с разметкой больших и сложных массивов данных. Кроме того, Центр технологий для общества Yandex Cloud планирует в ближайшее время опубликовать открытый код решения, чтобы исследователи могли использовать его самостоятельно.

id·216601·20251222_2017
Яндекс превратил Телемост в универсальный мессенджер без ограничений
«Яндекс» представил ИИ-наушники «Дропс»
Смерти от старости не существует. Учёные объяснили, что ломается в организме и как гаджеты видят риски
Яндекс разработал первые в России стандарты для внедрения промышленных роботов
NASA потеряла связь с марсианским зондом после 10 лет работы
Крыс научили играть в DOOM и стрелять по врагам
На главной странице Яндекса запустили очередную цифровую новогоднюю ёлку
«Яндекс» готовит собственный электромобиль для такси
Создана первая детальная 3D-карта всех зданий на Земле
Приближающаяся к Земле комета 3I/ATLAS снижает яркость
Марсоход Perseverance мог записать первые «молнии» на Марсе
«Добро пожаловать, господа пришельцы»: 3I/ATLAS приближается к Земле
Человеческая эволюция 2.0: проект Merge Labs учит мозг общаться с ИИ без имплантов
NASA опубликовало новые фото межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Астрофизик Леб: 3I/ATLAS продемонстрировал признаки искусственного происхождения
«Яндекс» представил ИИ-диктофон с «Алисой Про» для бизнеса
Что представил Яндекс на конференции «Алиса, что нового?»: главные анонсы
Алиса AI появится в Яндекс Go: нейросеть поможет вызвать такси или забронировать столик
В Яндекс Браузере появилась нейросеть Алиса AI
Яндекс анонсировал «умные наушники» со встроенной Алисой

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры