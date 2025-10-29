Алиса AI возглавила рейтинги App Store и Google Play в России | The GEEK
close
Новости

Алиса AI возглавила рейтинги App Store и Google Play в России

Приложение «Алиса AI» меньше чем за сутки после презентации заняло первое место в российском App Store и вошло в тройку лидеров Google Play.
Фото аватара
Ник Денвер сегодня в 14:12

Приложение «Алиса AI» поднялось на первое место среди бесплатных приложений в российском App Store и вошло в тройку лидеров в Google Play.

Резкий рост популярности начался после конференции «Алиса, что нового?», где Яндекс представил обновлённую нейросеть. За сутки приложение скачали более 500 тысяч раз — в пять раз больше обычного.

Главные анонсы

Что представил Яндекс на конференции «Алиса, что нового?»: главные анонсы

На мероприятии 28 октября Яндекс показал новую версию Алисы AI, обученную на тысячах реальных пользовательских запросов. Она умеет давать развёрнутые ответы с иллюстрациями, видео и ссылками из сервисов Яндекса, включая Карты.

В ближайших обновлениях появятся ИИ-агенты и функция «Моя память» — ассистент сможет запоминать задачи, планы и напоминать о них пользователю.

Нейросеть идёт в браузер

В Яндекс Браузере появилась нейросеть Алиса AI

Помимо мобильного приложения, Алиса AI уже доступна на сайте alice.yandex.ru и в Поиске, а вскоре появится в Яндекс Браузере и приложении Яндекс Go.

id·213473·20251029_1412
Что представил Яндекс на конференции «Алиса, что нового?»: главные анонсы
Алиса AI появится в Яндекс Go: нейросеть поможет вызвать такси или забронировать столик
В Яндекс Браузере появилась нейросеть Алиса AI
Яндекс представил Алису AI — новую универсальную нейросеть с памятью
СберКот появился в интеллектуальных колонках Sber с ГигаЧат
Исследование Яндекса: женщины и пожилые россияне вежливее всех общаются с Алисой
Новый ИИ-браузер OpenAI уязвим к промпт-инъекциям 
Алиса научилась подробно описывать изображения в Яндекс Браузере
ChatGPT теперь встроен в браузер: OpenAI представила Atlas для macOS
Нейросеть Алиса начала генерировать описания отелей в Яндекс Путешествиях
Яндекс анонсировал конференцию «Алиса, что нового?»
Аниме, киберпанк или «Ходячий замок»: Алиса теперь умеет менять стиль изображений
Алиса и умные устройства: сентябрьское обновление Яндекса
Нейросеть Алиса появится в Telegram и поможет решать задачи прямо в чате
Алиса научилась «оживлять» фото по любым заданным сюжетам
Яндекс научил Алису объяснять задачи по химии, биологии и языкам
От копирайтера до психолога: какие роли чаще всего примеряет нейросеть Алиса

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор COMMO One 2.0: простые, но со вкусом

    Обзоры

  2. Обзор Suunto Run: зачем они выпустили такие простые часы?

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI Pura 80: смартфон, который не пытается понравиться всем

    Обзоры

  4. Обзор XPPen Magic Note Pad: не планшет, а инструмент для идей

    Обзоры

  5. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  6. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры
Смотреть все обзоры