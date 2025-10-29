Алиса AI возглавила рейтинги App Store и Google Play в России

Приложение «Алиса AI» поднялось на первое место среди бесплатных приложений в российском App Store и вошло в тройку лидеров в Google Play.

Резкий рост популярности начался после конференции «Алиса, что нового?», где Яндекс представил обновлённую нейросеть. За сутки приложение скачали более 500 тысяч раз — в пять раз больше обычного.

На мероприятии 28 октября Яндекс показал новую версию Алисы AI, обученную на тысячах реальных пользовательских запросов. Она умеет давать развёрнутые ответы с иллюстрациями, видео и ссылками из сервисов Яндекса, включая Карты.

В ближайших обновлениях появятся ИИ-агенты и функция «Моя память» — ассистент сможет запоминать задачи, планы и напоминать о них пользователю.

Нейросеть идёт в браузер В Яндекс Браузере появилась нейросеть Алиса AI

Помимо мобильного приложения, Алиса AI уже доступна на сайте alice.yandex.ru и в Поиске, а вскоре появится в Яндекс Браузере и приложении Яндекс Go.